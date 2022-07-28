الموافقة على تمديد فترة تنفيذ مشروع تطوير الثروة الحيوانية لـ 3 سنوات

دمشق-سانا

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تمديد فترة تنفيذ مشروع تطوير الثروة الحيوانية الممول بقرض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) لمدة ثلاث سنوات وذلك بهدف تمويل مشاريع ذات أولوية في القطاع الزراعي.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء أن توصية اللجنة الاقتصادية تشمل أيضاً توسيع مشروع تطوير الثروة الحيوانية ليشمل محافظتي ريف دمشق وحماة ومنطقة الغاب إضافة إلى محافظات حمص وطرطوس واللاذقية والتي يعمل ضمنها المشروع.

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