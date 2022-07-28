إخماد حريق في مجبل إسفلت باللاذقية

اللاذقية-سانا

أخمد فوج إطفاء اللاذقية حريقاً في مجبل الإسفلت على أوتوستراد اللاذقية عائد لفرع الشركة العامة للطرق والجسور واقتصرت الأضرار على الماديات.

وبين قائد الفوج المقدم مهند جعفر في تصريح لمراسل سانا أن عناصر الفوج عملوا على السيطرة على النيران التي اشتعلت بحراق الفيول وامتدت إلى عدد من البراميل القريبة الممتلئة بالفيول لافتاً إلى أن العناصر تمكنوا من منع تمدد النيران باتجاه الخزانات الرئيسية التي تحوي الزفت والفيول.

بدوره أشار مدير فرع الشركة المهندس شادي الليوا إلى أن الحريق نشب في حراق الفيول نتيجة ماس كهربائي وتمت السيطرة على النيران وإخمادها بسرعة مؤكداً أن العمل في الموقع سيستأنف بعد تنظيفه مباشرة.

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