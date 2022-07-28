ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

لندن-سانا

واصلت أسعار الذهب مكاسبها اليوم بعد أن بدت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي عن الرفع المستقبلي لأسعار الفائدة أقل تشدداً ما أدى إلى تراجع الدولار وانخفاض العائد على سندات الخزانة.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 44ر1737 دولاراً للأوقية بعد صعوده واحداً بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحداً بالمئة إلى 70ر1736 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 4ر0 بالمئة إلى 20ر19 دولاراً للأوقية وارتفع البلاتين 4ر0 بالمئة إلى 890 دولاراً للأوقية كما صعد البلاديوم 6ر0 بالمئة إلى 51ر2042 دولاراً للأوقية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency