مستوطنون يستولون على منزل في الخليل

القدس المحتلة-سانا

استولى مستوطنون إسرائيليون على منزل فلسطيني في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معاً الفلسطينية أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال استولوا على منزل مكون من ثلاثة طوابق في حي قيطون بالبلدة القديمة في الخليل كما احتجزت قوات الاحتلال أحد موظفي لجنة إعمار الخليل.

وقال مدير عام لجنة إعمار الخليل عماد حمدان إن هذه الخطوة العدوانية تندرج في إطار محاولات الاحتلال للسيطرة على كل البلدة القديمة ومحيطها مبيناً أن المباني التي يتم الاستيلاء عليها موزعة جغرافياً بهدف محاصرة البلدة القديمة وتتركز في المنطقة الجنوبية من البلدة القديمة التي تتمتع بأهمية استراتيجية لقربها من المدرسة الإبراهيمية لاستكمال الطوق الاستيطاني حول البلدة وتهجير الفلسطينيين منها.

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