تحذيرات في الصين من ارتفاع درجات الحرارة

بكين-سانا

جدد المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية اليوم إصدار إنذار باللون البرتقالي لارتفاع درجات الحرارة مع استمرار موجات الحر الشديدة في العديد من مناطق البلاد.

ونقلت وكالة شينخوا عن المركز قوله “من المتوقع أن تشهد مناطق شاسعة جنوب الصين وبعض الأجزاء من شينجيانغ ومنغوليا الداخلية درجات حرارة تزيد على 35 درجة مئوية وقد تتجاوز في بعض مناطق تشجيانغ وجيانغشي وشينجيانغ 40 درجة مئوية”.

ودعا المركز المواطنين إلى تجنب القيام بأنشطة خارجية خلال فترات الحرارة العالية.

وتعتمد الصين نظاماً للتحذير من الطقس يتألف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان حيث يمثل اللون الأحمر أشدها يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.

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