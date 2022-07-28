أستراليا تعلن تسجيل 44 حالة إصابة بجدري القردة

سيدني-سانا

أعلنت أستراليا اليوم رصد 44 حالة إصابة بجدرى القردة معظمها لمسافرين عائدين إلى البلاد مؤكدة أن المرض أصبح الآن معدياً وجديراً بالاهتمام على المستوى المحلي.

ونقلت وكالة رويترز عن كبير الأطباء بول كيلي قوله “تم تفعيل المركز الوطني للحوادث لتعزيز التنسيق عبر الولايات والأقاليم الأسترالية لإدارة تفشي المرض” مشيراً إلى أن هذا المرض أقل ضرراً وأقل انتشاراً بكثير عن كوفيد 19.

وتتوقع منظمة الصحة العالمية في أوروبا أن يصل عدد الإصابات إلى ما يزيد على 27 ألفاً بحلول الثاني من آب المقبل في 88 دولة ارتفاعاً من 17800حالة في نحو 70 دولة في أحدث إحصائية.

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