مئات الهزات الارتدادية تضرب شمال الفلبين بعد الزلزال القوي

مانيلا-سانا

ضربت مئات الهزات الارتدادية الليلة الماضية شمال الفلبين على إثر الزلزال القوي الذي وقع أمس ما دفع السكان إلى النوم في الخارج.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وكالة رصد الزلازل الفلبينية إنه تم تسجيل أكثر من 800 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال الرئيسي بما في ذلك 42 هزة قوية بدرجة كافية ليشعر بها السكان.

بدورها أشارت مصادر محلية إلى أن الهزات الارتدادية تحدث كل 15 أو 20 دقيقة تقريباً منذ يوم أمس وأن كثيرين ناموا في الخارج الليلة الماضية.

ووصل الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس إلى المنطقة صباح اليوم لتفقد الأضرار وكان زلزال شدته سبع درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة أبرا شمال الفلبين صباح أمس ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 150 آخرين.

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