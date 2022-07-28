مقتل 15 جندياً وثلاثة مدنيين في هجمات إرهابية في مالي

باماكو-سانا

قتل 15 جندياً مالياً وثلاثة مدنيين على الأقل في ثلاث هجمات إرهابية وسط مالي وغربها.

ونقلت (ا ف ب) عن الجيش المالي قوله: “إن حصيلة هجوم وقع في كالومبا قرب الحدود الموريتانية بلغت 12 قتيلاً بينهم ثلاثة مدنيين يعملون في شركة لشق الطرق في حين شهدت مدينة سوكولو الواقعة وسط البلاد مقتل ستة عسكريين وجرح 25 بينهم خمسة بحالة حرجة”.

لافتاً إلى أن هجوماً ثالثاً استهدف مدينة موبتي غير أنه لم يسفر عن وقوع ضحايا.

وتشهد مالي منذ عام 2012 حالة من عدم الاستقرار بسبب مجموعات إرهابية مسلحة تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين تنشط في منطقة المثلث الحدودي مع كل من النيجر وبوركينا فاسو.

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