النفط يغلق مرتفعاً أكثر من دولارين

نيويورك-سانا

أغلقت العقود الآجلة للنفط على مكاسب بأكثر من دولارين إذ غطى تقرير يظهر انخفاضاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وتخفيضات في تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا على القلق حيال ضعف الطلب وزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية.

وذكرت رويترز أن عقود خام برنت أنهت استحقاق جلسة التداول مرتفعة 2.22 دولار أو 2.1 بالمئة لتسجل عند التسوية 106.62 دولارات للبرميل.

وقفزت عقود خام القياسي الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.28 دولار أو 2.4 بالمئة لتغلق عند 97.26 دولاراً للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: “إن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة هبطت 4.5 ملايين برميل الأسبوع الماضي”.

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