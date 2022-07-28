نهج المقاومة وانتصاراتها في ندوة حوارية

دمشق-سانا

نظم المنتدى الفكري والسياسي اليمني في دمشق اليوم ندوة حوارية حول مسيرة حزب الله خلال أربعين عاماً من مقاومة الاحتلال لاستعادة الأرض والحقوق.

السفير اليمني بدمشق عبد الله صبري أكد خلال الندوة التي جاءت تحت عنوان (حزب الله وانتصارات المقاومة أربعون ربيعاً) أن المقاومة ألحقت الهزيمة بجيش الاحتلال الاسرائيلي وكسرت شوكته وفرضت معادلات انتصارها مشيراً إلى وقوف المقاومة إلى جانب الشعب اليمني في مواجهته للعدوان المستمر عليه.

مدير عام مؤسسة القدس الدولية-سورية الدكتور خلف المفتاح قدم عرضاً تاريخياً عن الاحتلال الصهيوني والدعم الغربي له وأساليبه الوحشية في تهجير وقتل الشعب العربي في الجولان السوري المحتل ولبنان وفلسطين.

مدير المنتدى الدكتور معتز القرشي بين أن المقاومة شكلت انموذجاً صادقاً في التضحية والعطاء وقدمت شواهد عظيمة خلال مسيرتها النضالية أبهرت أحرار العالم وأرعبت الاحتلال ودعمت استمرار المقاومة في فلسطين رغم كل المحاولات لتصفيتها.

ولفت المشاركون في مداخلاتهم إلى أهمية إقامة الفعاليات التي تعزز دور المقاومة ضد كيان الاحتلال وشحذ الفكر المقاوم واختيار النموذج الأمثل في ذلك وهو حزب الله الذي أعاد الأمل لكل الشعب العربي بالقدرة على التحرير والعودة.

حضر الندوة عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في دمشق وعدد من قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية والأحزاب الوطنية السورية والفلسطينية.

ريم حشمه

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