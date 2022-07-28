القوالب الغنائية في الموسيقا العربية ضمن ملتقى في ثقافي كفرسوسة

دمشق-سانا

مجموعة من الأغاني الوطنية والأهازيج والموشحات قدمها المشاركون في ملتقى الشعر الغنائي الذي نظمته مديرية الثقافة على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي في كفرسوسة.

الملتقى الذي حمل عنوان قوالب الموسيقى العربية في الشعر الغنائي استعرض أنواع القوالب الغنائية وأهم الشعراء الذين كتبوا الأغنية وشارك فيه الشعراء عبد الرحمن الحلبي وجمال القجة إضافة إلى فرقة التخت الشرقي بقيادة الفنان بديع البغدادي.

واستهل الشاعر الغنائي عبد الرحمن الحلبي الملتقى بالحديث عن أنواع القوالب الغنائية والتي قسمها إلى أربعة أقسام وهي الموشح والأهزوجة والمونولوج والأغاني الوطنية.

كما بين الشاعر جمال القجة أن أول أغنية سورية ظهرت قبل خمسة آلاف عام وتم الكشف عنها في أوغاريت مستعرضاً أبرز أسماء شعراء الأغنية منهم الشاعر عمر الحلبي ابن مدينة دمشق الذي في رصيده أكثر من 2000 أغنية إضافة إلى الشعراء نزار قباني ونظمي عبد العزيز وعصام جنيد وغيرهم.

وقدمت فرقة التخت الشرقي موشح “امسكت قلبي” للشاعر الحلبي إضافة إلى فقرات مونولوج وأهازيج حملت طابعاً إنسانياً ووجدانياً بصوت الفنان الممثل باسل فتال إضافة إلى مونولوج الطربوش قدمها أعضاء فرقة البيت الدمشقي.

هادي عمران

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