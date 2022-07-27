مطران الكنيسة الأرثوذكسية في عموم تشيلي يدعو إلى رفع الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب عن سورية

سانتياغو-سانا

دعا نيافة المونسنيور سيرخيوس عبد مطران الكنيسة الأرثوذكسية في عموم تشيلي إلى رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تستهدف الشعب السوري وإلى التفاف السوريين حول بلدهم وقيادتهم.

وأكد المونسنيور عبد في زيارة إلى سفارة سورية في سانتياغو أن الظروف التي يمر بها العالم في هذه الأيام تحتم على جميع السوريين التكاتف فيما بينهم من جهة والالتفاف حول بلدهم وقيادتهم من جهة أخرى داعياً إلى رفع الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية أحادية الجانب التي تستهدف المقومات الأساسية لحياة الشعب السوري.

وأعرب المونسنيور عبد عن سعادته لزيارة السفارة التي وصفها ببيت جميع السوريين حيث التقى بأعضاء السفارة وعدد من أبناء الجالية السورية في تشيلي.

من جهته أكد القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة الوزير المستشار أيهم الملاذي أن السفارة ستبقى على الدوام الحضن الدافئ لجميع السوريين في المغترب وستعمل على تمتين العلاقة مع المغتربين وخدمة قضاياهم والمساعدة على حل المشاكل التي يواجهونها في المغترب.

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