ليندا بيطار تحيي حفلاً غنائياً على مسرح قصر الثقافة بحماة

حماة-سانا

أحيت الفنانة ليندا بيطار مساء اليوم حفلاً غنائياً على مسرح قصر الثقافة بحماة بحضور متميز وتفاعل كبير للجمهور.

وجاء برنامج الحفل منوعاً من حيث انتقاء الأغاني حيث قدمت فيه باقة من أجمل الأغاني المليئة بالحب والتراث والطرب بقيادة المايسترو عدنان فتح الله.

بداية الحفل اختارتها بيطار أن تكون مع مجموعة من أغاني السيدة فيروز انتقلت بعدها لأغان تراثية وفلكلورية مع تنويعات من تراث سورية وغنت أغاني طربية وختمت بأغنية “حبيتك تنسيت النوم” للسيدة فيروز.

سهاد حسن

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