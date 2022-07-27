التجارة الداخلية تحدد سعر كيلو الفروج بـ 7200 ليرة

دمشق-سانا

حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سقف مبيع سعر الكيلو الواحد من الفروج الحي للمستهلك في جميع المحافظات بـ 7200 ليرة سورية.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه سعياً من الوزارة لكبح ارتفاع أسعار الفروج قامت بتحديد سقف مبيع سعر الفروج الحي للمستهلك في كل المحافظات بـ 7200 ل.س للكيلو الواحد.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا السعر وضع بعد التنسيق مع كبار المربين وكبار أصحاب المسالخ لوضع حد لهذا الارتفاع بتحديد أسعار الفروج الحي وتعميمه على كل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات ليتم التقيد به وإصدار نشرات أسعار الفروج بكل أجزائه ومسمياته في ضوء هذا السعر.

وأكدت الوزارة أن أي مخالفة لذلك تستوجب العقوبات الرادعة وتنظيم الضبوط وفق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

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