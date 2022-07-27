وفاة مواطن بحادث سير على أوتوستراد طرطوس اللاذقية

طرطوس-سانا

توفي مواطن متأثراً بإصابته خلال حادث سير وقع اليوم تحت جسر البساتين على أوتوستراد طرطوس اللاذقية.

وأوضح قائد شرطة محافظة طرطوس اللواء موسى الجاسم في تصريح لمراسلة سانا أن سبب الحادث يعود لقيام المواطن بعبور الأوتوستراد من مكان غير مخصص لعبور المشاة حيث كان يعبر من جهة لجهة أخرى من فوق منصف الأوتوستراد ما أدى إلى صدمه من قبل البولمان الذي كان متجهاً من اللاذقية الى دمشق.

وأضاف الجاسم: إن شرطة الطرق العامة حضرت الى المكان وتم تنظيم الضبط اللازم ونقل المصاب الى المشفى والذي وصل متوفياً.

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