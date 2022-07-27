أكثر من 2.695 مليار ليرة الغرامات المفروضة على المخالفات التموينية باللاذقية خلال العام

اللاذقية-سانا

بلغ عدد الضبوط التموينية التي نظمتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن 420 ضبطاً في مجال الأفران والمعتمدين والمحروقات ووصل المجموع الكلي للغرامات إلى أكثر من 2.695 مليار ليرة سورية.

وحسب تقرير صادر عن المديرية وتلقت سانا نسخة منه تم تنظيم 270 ضبطاً تموينياً بمخالفات متنوعة منها إنتاج خبر سيء الصنع ونقص وزن ربط الخبز المعدة للبيع ونقص مخصصات الدقيق التمويني والامتناع عن البيع ونقع الخبز بالماء والتصرف بمادة الدقيق بطريقة غير مشروعة والاتجار بالخبز خارج البطاقة الذكية وتجميع البطاقات بقصد الاتجار واستخدام الخبز التمويني لغير الغاية المخصصة له وكان مجموع غرامات الأفران أكثر من 350 مليون ليرة.

ووصل عدد الضبوط المنظمة بحق المعتمدين إلى 118 ضبطاً تموينياً لمخالفات متعلقة بالامتناع عن البيع ومخالفة شروط نقل الخبز والبيع بسعر زائد والاتجار بمادة الخبز التمويني وكان مجموع غرامات المعتمدين 64 مليون ليرة.

كما تم تنظيم 37 ضبطاً تموينياً بمخالفات متنوعة كالإتجار بمادة المازوت والبنزين بطريقة غير مشروعة ووجود دارة كهربائية في العداد للتلاعب بالكميات المباعة والامتناع عن البيع ونقص الاحتياطي الاستراتيجي للمحطة والتصرف بكمية بنزين ومازوت بطريقة غير مشروعة وكان مجموع غرامات المحروقات بمبلغ قدره 2.280 مليار ليرة.

رشا رسلان

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