الصحة العالمية: إصابتان جديدتان بفيروس ماربورغ في غانا

أكرا-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس ماربورغ في غانا.

ونقلت رويترز عن المسؤول الرفيع في المنظمة الطبيب ابراهيما سوس فال قوله “لدينا إصابتان إضافيتان بفيروس ماربورغ في غانا”.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من اعلان البلاد عن تفشي المرض شديد العدوى الذي يشبه الايبولا وينتقل من الحيوانات.

وماربورغ هو فيروس حمى نزفية فيروسية ينتمي إلى عائلة الفيروسات الخيطية ومنذ عام 1967 تم تسجيل 12 انتشارا للفيروس معظمها في جنوب وشرق القارة الافريقية في أماكن بينها انغولا والكونغو وكينيا وأوغندا.

وهذا هو التفشي الثاني لماربورغ في غرب افريقيا وجرى اكتشاف أول إصابة بالفيروس العام الماضي في غينيا ولم يتم بعدها اكتشاف أي حالات أخرى.

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