الهباش يحذر من مخطط استيطاني جديد لاستكمال محاولات تهويد الأقصى

القدس المحتلة-سانا

حذر قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش من مخطط استيطاني جديد للاحتلال في منطقة باب المغاربة وحائط البراق بمدينة القدس المحتلة بهدف تسهيل عمليات الاقتحام التي ينفذها المستوطنون وقوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك.

وقال الهباش في بيان اليوم أوردته وكالة وفا “إن محاولات الاحتلال بناء الجسور والحدائق والمراكز السياحية في البلدة القديمة بالقدس تأتي في سياق مخططات التهويد التي تستهدف الحرم القدسي الشريف ومحيطه واستكمال محاولات تهويده “مؤكداً أن تلك المحاولات ستبوء بالفشل الذريع كما فشلت من قبل.

ولفت الهباش إلى أن منطقة باب المغاربة وحائط البراق هما جزء لا يتجزأ من الأقصى ويقعان ضمن مساحة المسجد البالغة 144 دونماً داعياً أبناء الشعب الفلسطيني القادرين على تجاوز إجراءات الاحتلال والحصار المفروض على المدينة المقدسة إلى تعزيز تواجدهم ورباطهم في الحرم القدسي وإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين باقتحامه وتدنيس باحاته.

كما طالب الهباش المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات التراث العالمي والتاريخي بالتحرك العاجل لوقف المجزرة التي يرتكبها الاحتلال بحق المعالم التراثية والثقافية والتاريخية والدينية في مدينة القدس والتي تؤكد إسلامية المكان وعروبته حسب قرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”.

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