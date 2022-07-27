إخلاء قرية ومصنعين جراء اندلاع حريق غابات جنوب غرب فرنسا

باريس-سانا

أخلت السلطات الفرنسية اليوم قرية ومصنعين جراء اندلاع حريق غابات على امتداد نهر آرديش جنوب غرب البلاد.

ونقلت رويترز عن رئيس بلدية لافيليديو جيرار سوكليس قوله: إن الحريق اندلع على مساحة 750 هكتاراً واتسع نطاقه بسرعة كبيرة بسبب الرياح القوية ما دفع السلطات لإخلاء قرية فرج ومصنعين في بلدة لافيليديو ومواقع تخييم بالإضافة إلى ملجأ للحيوانات حيث يعمل 450 شخصاً من رجال الإطفاء على إخماد الحريق وإجلاء السكان المعرضين للخطر.

وكانت حرائق غابات اندلعت الشهر الحالي في أكثر من20 ألف هكتار في إقليم جيروند الجنوبي الغربي حيث شهدت فرنسا وبقية أوروبا درجات حرارة قياسية الارتفاع.

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