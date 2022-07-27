استقبال الدكتور إياد الشطي عضواً جديداً في مجمع اللغة العربية بدمشق

دمشق-سانا

أقام مجمع اللغة العربية بدمشق صباح اليوم حفل استقبال للعضو الجديد الدكتور إياد الشطي حيث تم تقليده الشارة المجمعية في قاعة المحاضرات بالمجمع.

وقال رئيس المجمع الدكتور محمود السيد في كلمة له “إن مجمع اللغة العربية في دمشق منذ تأسيسه يسهم في تعزيز تدريس العلوم الصحية باللغة العربية ووضع المصطلحات الطبية لها وتمكين الدارسين من التعبير عن فكرهم بلغتهم الأم مع التمكن في الوقت نفسه من اللغة الأجنبية التي تساعدهم على الاطلاع على المراجع الطبية والبحوث في ضوء التدفق المعرفي في عصرنا الحاضر عصر العلم والتقانة.

وأضاف السيد “إن انضمام الطبيب إياد الشطي إلى مجمع اللغة العربية يسهم في تفعيل نشاطاته وفعالياته نظراً لما عرف عنه من كفاية وحماسة وانتماء وطني وقومي إلى أمته الماجدة ولغتها العربية الخالدة مشيراً إلى أن التميز مرافق له في حياته الدراسية والتدريسية إضافة إلى تميزه في المواقع العلمية التي تبوأها.

وقدمت وزيرة الثقافة وعضو المجمع الدكتورة لبانة مشوح السيرة الذاتية عن العضو الجديد مستعرضة سيرته العلمية والذي يحمل شهادة البورد الأمريكي في علم الأمراض إضافة إلى المناصب العليا التي تبوأها وإنجازاته والجوائز التي تقلدها خلال مسيرته العلمية والعملية وجملة مساهماته الترجمية أهمها إعداد النسخة الرابعة من المعجم الطبي الموحد إضافة لأربعة كتب في التشريح المرضي العام والخاص والمصطلحات الطبية العربية.

ولفتت مشوح إلى أن الدكتور إياد الشطي سيكون عضواً فاعلاً ومحركاً نشطاً لجهود المجمع وعمل لجانه العلمية في إغناء العربية بفيض المصطلحات العلمية ولا سيما في العلوم الطبية الحديثة حيث التقدم متسارع إلى حد يكاد المختصون يعجزون عن اللحاق بركبه.

وتحدث العضو الجديد الشطي عن سلفه الدكتور الراحل هيثم الخياط مسترسلاً في عرض أهم المفاصل في حياته ولا سيما السنوات التي قضاها في المجمع تاركاً بصمات واضحة في اللغة العربية والتعامل مع المصطلحات العلمية فيها حيث دأب طيلة حياته على تقديم الدعم لمشاريع التعريب وشارك في صدور الطبعة الأولى من المعجم الطبي الموحد عام 1973 الذي أسهم في نقل العلوم الصحية والطبية إلى اللسان العربي والتفاعل بين تلك العلوم والفكر العربي وتسهيل استيعابها لدى العامة.

أماني فروج

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