تمديد حملة الكشف المبكر عن السرطان في اللاذقية حتى نهاية الشهر الجاري

اللاذقية-سانا

مددت اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان بالتعاون مع محافظة اللاذقية أيام الحملة الوطنية للكشف المبكر عن السرطان إلى نهاية الشهر الحالي وذلك نظراً للإقبال الجيد من المواطنين لإجراء تحاليل وإجراءات الكشف المبكر عن سرطانات الثدي وعنق الرحم والبروستات.

وقالت رئيسة دائرة البرامج في مديرية الصحة باللاذقية الدكتورة وفاء حلوم في تصريح لمراسلة سانا اليوم: إن التمديد جاء نتيجة الإقبال وتحقيق الهدف الموضوع للحملة وهو شمول أكبر عدد من المواطنين بالفحوصات والتحاليل للكشف المبكر عن السرطانات لما له من دور أساسي في تحقيق الشفاء التام.

وأشارت حلوم إلى أن الفحوصات المقدمة تركزت على سرطان الثدي من حيث العدد تليها فحوصات وتحاليل سرطان عنق الرحم ثم سرطان البروستات الذي شهد اقبالاً جيداً رغم أنه يدرج للمرة الأولى ضمن خطة الكشف المبكر عن السرطان.

بدوره أوضح الدكتور يعرب شهيرة رئيس شعبة المشافي بمديرية الصحة أن الوحدات المتنقلة وعددها 4 مستمرة في عملها والتنقل بين موقع وآخر لتشمل جميع المناطق على امتداد المحافظة حيث تتواجد هذه العيادات حالياً في ساحة السيد الرئيس بمدينة جبلة وفي قرية بستان الباشا بريف جبلة ويخضع عملها لآلية منظمة وجهاز إشراف مهمته جمع أسماء المستفيدين والتواصل معهم وتأمين نقلهم إلى الوحدة لإجراء الفحوصات المطلوبة والعودة كل إلى منطقته.

ولفت شهيرة إلى تسيير عيادتين متنقلتين تابعتين لمديرية الصحة للوصول إلى الفئات المستهدفة وبالتحديد الموظفين في مؤسسات الدولة بالتنسيق مع المحافظة والتركيز على موضوع سحب الدم لسرطان البروستات.

كما بين رئيس شعبة الأورام الطبية في مشفى تشرين الجامعي الدكتور نادر عبد الله ان الحملة تمثل خطوة ممتازة للحد من تفاقم الأورام وتطورها إلى درجات متقدمة غير قابلة للشفاء غالباً متمنياً من الجميع ضمن الفئات المستهدفة الخضوع للفحوصات والاختبارات للكشف المبكر عن السرطانات وبالتالي إمكانية الشفاء التام.

من جهته أكد الدكتور ابراهيم شموط من مركز الأورام في مشفى تشرين أهمية الحملة في الكشف المبكر للأورام في مرحلة بداياتها ليكون علاجها أفضل على جميع الأصعدة الطبية والنفسية وحتى المادية.

وانطلقت في الـ 15 من شهر أيار الماضي حملة مجانية على مستوى المحافظة للكشف المبكر عن ثلاثة أنواع من أمراض السرطان (عنق الرحم والثدي والبروستات).

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency