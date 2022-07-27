انطلاق فعاليات مهرجان الدكتور وجيه البارودي للإبداع الشعري في حماة

حماة-سانا

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان الدكتور وجيه البارودي للإبداع الشعري الذي تقيمه مديرية الثقافة بحماة وذلك على مسرح قصر الثقافة بالمدينة.

وألقى مدير ثقافة حماة سامي طه كلمة خلال الافتتاح تحدث فيها عن أهمية المهرجان لتنشيط الحراك الثقافي وانعكاساته الإيجابية في كل عام والألق الذي يحصل عليه بشكل متكرر بمشاركة شعراء وأدباء من مختلف المحافظات.

وأكد أهمية الشعر في الارتقاء بالحس الجمالي ودور وزارة الثقافة في الاحتفاء بالإبداع والذائقة الجمالية معرباً عن أمنيته أن يشكل المهرجان هذا العام إضافة جديدة في ميادين الأدب والفكر فهو يعكس الحالة الثقافية المتجددة لدى أبناء حماة.

وقدم الأديب مصطفى الصمودي إضاءة أدبية على جوانب إبداعية للشاعر الدكتور وجيه البارودي وقراءات شعرية للأدباء رضوان حزواني وماجد قاروط وحسان عربش.

وتتضمن فعاليات المهرجان الذي يستمر حتى الـ 31 من الشهر الجاري أمسيات شعرية وأدبية لنخبة من الأدباء والشعراء وذلك في المراكز الثقافية في كل من حماة والسقيلبية وسلمية وسلحب.

سهاد حسن

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency