سورية تفوز بمنصب نائب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب

دمشق-سانا

فازت الجمهورية العربية السورية بمنصب نائب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الاتحاد في دمشق يومي الـ26 والـ27 من تموز.

وتم الفوز بالانتخاب بإجماع الأصوات ليشغل المنصب الدكتور محمد الحوراني رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية.

وكانت احتضنت دمشق أمس أعمال اجتماع مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بمشاركة وفود من 12 دولة عربية تحت عنوان “أدباء من أجل العروبة” وذلك في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

محمد خالد الخضر

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