فرع الهلال الأحمر بدرعا: آلاف العائلات المستفيدة من الخدمات المجانية

درعا-سانا

يقدم فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا خدمات مجانية في مجالات إدارة الكوارث والصحة والصحة الإنجابية والمجتمعية والإسعاف الأولي والمياه وإعادة التأهيل وتعزيز الوعي الصحي إضافة إلى حقائب الإيواء وسبل العيش والتوعية بالمخاطر يستفيد منها آلاف العائلات.

رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور أحمد المسالمة قال بتصريح لمراسل سانا إن الفرع سير في النصف الأول من العام الحالي 271 قافلة مساعدات إلى 94 منطقة وزع خلالها 530892 سلة غذائية ومثلها طحين واستهدف الفرع من خلال مركزه الرئيسي في حي المطار 29954 عائلة بالسلل الغذائية ونحو 1920 عائلة بسلل المعلبات كما وزع مواد غير غذائية كالبطانيات والفرشات والحصر والشواحن على الطاقة الشمسية والمعاطف والملابس الشتوية والحقائب المدرسية استفاد منها 12569 عائلة مع 8048 سلة صحية خاصة بفيروس كورونا.

وأضاف إنه استفاد من خدمات قسم الصحة في ستة أشهر 18420 شخصاً مع استفادة 19 شخصاً من خدمة الأطراف الصناعية و43 من العلاج الفيزيائي و4045 خدمة من قبل طواقم العيادة المتنقلة فضلاً عن كراسي للعجزة من كبار السن والأطفال والفرشات الهوائية والعكاكيز.

وأوضح الدكتور المسالمة أن نحو 8689 مراجعة استفادت من خدمات الصحة الإنجابية والقابلات والتوعية والتثقيف الصحي والدعم النفسي و نحو 207400 مستفيدة من خدمات الصحة المجتمعية في 19 منطقة من خلال تقديم لقاح كورونا.

وبين المسالمة أن الفرع ركز في مجال إدارة المياه خلال ستة أشهر على إعادة تأهيل 5 خزانات بيتونية وتجهيز 15 بئراً لمياه الشرب وتقديم 25 مركز تحويل كهربائي لمشاريع المياه وتأهيل 4 شبكات صرف صحي وصيانة قناة واحدة للري وخط للصرف الصحي في درعا البلد مع تقديم 19 مركز تحويل كهربائي ولباس للحماية والسلامة ومعدات الأمن الصناعي استفاد منها 450 عامل كهرباء.

وأضاف أن فريق سبل العيش نفذ في النصف الأول 7 مشاريع استفاد منها 6288 مستفيداً في 43 منطقة بمجالات الأعلاف والأغنام والحبوب والصناعات المنزلية والحدائق المنزلية ودعم النحالين.

وختم الدكتور المسالمة بالقول إن فرع الهلال استهدف 5 مناطق بحقائب الإيواء كهربائية وصحية وأبواب خشب مع ملابن واستفاد منها 459 عائلة كما تم تنفيذ 1781 نشاطاً للتوعية بالمخاطر في 9 مناطق استفاد منها 15352 شخصاً.

قاسم المقداد

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