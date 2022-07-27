إنجاز وصلتين طرقيتين في سلمية بريف حماة

حماة-سانا

بدأت مديرية الخدمات الفنية في سلمية بريف حماة الشرقي بالتعاون مع مجلس المدينة بتعبيد عدد من الطرق ضمن المخطط التنظيمي لتحسين الواقع وتسهيل الحركة المرورية.

وبين مدير الخدمات الفنية في سلمية وائل الصهيوني في تصريح لمراسل سانا أن الأعمال الطرقية تشمل وصلتين الأولى بطول 150 متراً والثانية بطول 200 متر مشيراً إلى أهمية تنفيذ الوصلتين للحد من معاناة الأهالي في التنقل ولا سيما في فصل الشتاء جراء تراكم الوحل.

وأوضحت رئيسة مجلس مدينة في سلمية المهندسة سهاد زيدان أن أعمال تعبيد الطرق تجري وفقاً للإمكانيات المتاحة وهناك طرق عديدة بحاجة للتعبيد سيجري لحظها ضمن خطط وبرامج التنفيذ حسب أهميتها وتخديمها للمواطنين.

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