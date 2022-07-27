التجارة الداخلية بحماة وحمص تنظم ضبوطاً تموينية بحق فعاليات مخالفة وتغرمها مالياً

حماة وحمص-سانا

غرمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة محطة وقود و8 مخابز بمبالغ مالية لارتكابها مخالفات التلاعب في المكيال وإنتاج خبز سيء الصنع.

وقال رياض زيود مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة في تصريح لمراسل سانا: إن عمل المديرية تركز حول ضبط محطة العزيزية للمحروقات بنقص الكيل وتغريم المحطة بمبلغ نحو 7 ملايين ليرة سورية.

وأضاف: إن الضبوط التموينية شملت أيضاً ضبوط الاتجار بالبنزين بحق أحد المحلات ونقص وزن ربطة الخبز بحق مخابز حنجور والعثمان بدير صليب وبعرين الغربي وبعرين الشرقي والبياضية وكفر كمرة وصوران الغربي وحماة الأول الآلي وتغريمها بمبلغ 12 مليون ليرة سورية.

وأوضح أن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبوطاً بحق مخبز صوران الآلي لإنتاجه وتوزيعه خبزاً سيء الصنع ومخالفة شروط نقل الخبز بحق أحد المعتمدين وضبط وجود حشرات حية في السميد المعد للاستخدام في مشغل حلويات مع تنظيم ضبوط عينات غذائية وغير غذائية لتحليلها وبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

وفي حمص نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال الـ24 ساعة الماضية 69 ضبطاً مخالفاً.

وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي اليوسف في تصريح لمراسلة سانا أن الضبوط شملت ثلاث محطات محروقات الأولى في المدينة والثانية والثالثة على طريق حمص حماة بمخالفة قطع بطاقة إلكترونية لمادة البنزين عائدة لسيارة معطلة وتم تغريمهم بمبلغ ستة ملايين ومئة وخمس وتسعين ألف ليرة سورية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وبين اليوسف أن الضبوط شملت أيضاً ثلاثة مخابز تموينية في بلدة المشرفة وقريتي لفتايا وفاحل بمخالفات إنتاج وتعبئة خبز تمويني سيء الصنع ووزن ناقص وتم تغريمهم بمبلغ خمسة ملايين وحوالي الثلاثمئة ألف ليرة سورية لافتاً إلى أن الضبوط شملت أيضاً منشأة في المدينة الصناعية بحسياء بمخالفة إنتاج وبيع مادة مقبلات أطفال تحمل تاريخي صلاحية وشركة في قرية تنورين بمخالفة إعطاء فواتير غير نظامية ومحلي جملة في سوق الهال الأول بمخالفة عدم إصدار فواتير والثاني بمخالفة حيازة مادة موز مجهولة المصدر.

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