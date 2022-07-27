صدور نتائج امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه بجامعة حماة

حماة-سانا

أصدر المعهد العالي للغات في جامعة حماة اليوم نتائج امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه والذي تم إجراؤه أمس الثلاثاء في مقر المعهد.

وبين رئيس الجامعة الدكتور عبد الرزاق السالم لمراسل سانا أن نسبة النجاح في الاختبار المذكور باللغتين الإنكليزية والفرنسية بلغت نحو37 بالمئة من إجمالي العدد الكلي للمتقدمين مبيناً أنه سيتم خلال الشهر المقبل منح وثائق النجاح للطلاب الذين تجاوزوا الاختبار.

وأشار السالم إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء الطلاب الناجحين من خلال لوحة الإعلانات في المعهد العالي للغات أو من خلال موقعي الجامعة والمعهد الالكترونيين.

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