مصرع 26 شخصاً بسبب الصواعق شرق الهند

نيودلهي- سانا

لقي 26 شخصاً مصرعهم وأصيب آخرون بسبب الصواعق في ولاية بيهار شرق الهند.

وقالت وسائل إعلام محلية اليوم أن أمطاراً غزيرة وعواصف رعدية مصحوبة بصواعق ضربت ثماني مناطق في الولاية أودت بحياة 26 شخصاً معظمهم من المزارعين وإصابة تسعة آخرين فيما توقعت دائرة الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة وبرق في أجزاء مختلفة من الولاية خلال الـ 84 ساعة القادمة.

وكل عام يلقى مئات الأشخاص مصرعهم بسبب الصواعق بالهند مع بداية الرياح الموسمية بمن فيهم 40 شخصاً لقوا حتفهم في ولاية بيهار الشهر الماضي.

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