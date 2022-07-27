القبض على شخصين من مروجي المخدرات في دمشق

دمشق-سانا

ألقى عناصر فرع مكافحة المخدرات بدمشق القبض على شخصين من مروجي المخدرات بحي الميدان بدمشق.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أنه وفي إطار المتابعة المستمرة والحثيثة تمكن عناصر الفرع من إلقاء القبض على شخصين في محلة الميدان يقودان سيارة نوع بيك أب وأنه خلال تفتيش السيارة عثر فيها على كمية أحد عشر كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر وكمية 30 ألف حبة كبتاغون.

وبينت الوزارة أنه بالتحقيق مع المقبوض عليهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة وترويجها وتم حجز السيارة المذكورة ومصادرة المواد المخدرة.

ولفتت الوزارة إلى أن التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهما لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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