تنظيم 13 ضبطاً تموينياً في درعا خلال يومين

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال اليومين الماضيين 13 ضبطاً تموينياً بحق أصحاب وسائط نقل وأفران وفعاليات تجارية مختلفة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور يحيى عبد الله بتصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت أصحاب وسائط نقل مخالفين بعدم الإعلان عن بدل خدمات نقل الركاب و رؤساء ورديات في مخبزي إزرع والصنمين الآليين بمخالفة إنتاج خبز سيىء الصنع.

وأضاف عبد الله إن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبطاً بحق صاحب محل تجاري في حي المطار بمدينة درعا بمخالفة البيع بسعر زائد لمادة الأرز وآخر في بلدة جباب بمخالفة عدم وجود سجل تجاري وثلاثة ضبوط بمحال تجارية في درعا وإزرع بمخالفة عدم إبراز فواتير نظامية.

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