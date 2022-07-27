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الصين تطلق بنجاح ستة أقمار صناعية جديدة

2022-07-27

بكين-سانا

أطلقت الصين اليوم بنجاح 6 أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء من مركز (جيوتشيوان) لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب البلاد.

وذكرت شينخوا أنه تم إطلاق الأقمار الصناعية بينها قمر جديد لتجربة تكنولوجيا الفضاء وقمر صناعي تجريبي لرصد كثافة الغلاف الجوي على متن صاروخ حامل من طراز (ليجيان 1 ) ودخلت جميعها المدار بنجاح.

وتم تطوير الصاروخ (ليجيان 1) الذي يعمل بالوقود الصلب من قبل الأكاديمية الصينية للعلوم حيث تمثل مهمة الصاروخ المذكور الرحلة الأولى .

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