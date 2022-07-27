وزيرا الخارجية الإيراني والإماراتي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

طهران-سانا

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي اليوم سبل تنمية العلاقات بين البلدين وبعض القضايا الإقليمية والدولية.

ورحب عبد اللهيان برفع مستوى العلاقات بين البلدين مؤكداً أنها تشكل خطوة مهمة في مسيرة تنمية العلاقات بين البلدين.

واكد عبد اللهيان “إن الكيان الصهيوني يشكل سبباً لعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة” لافتاً إلى أن هذا الكيان سعى إلى تحويل الاجتماع الأخير في جدة إلى أزمة في المنطقة إلا أنه بحكمة دول المنطقة المشاركة تم التأكيد على مواضيع التعاون الإقليمي والتنمية والأمن”.

من جانبه قال وزير الخارجية الإماراتي: إن “السلام والاستقرار والخير لإيران كبلد جار وشقيق مهم جداً بالنسبة للإمارات لما له من أثر إيجابي عليها” لافتاً إلى أن “بلاده تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع إيران وليس لديها أدنى شك في استعادة دفء العلاقات بين البلدين وفتح آفاق جديدة”.

كما بحث وزير الخارجية الإيراني خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره العماني بدر البوسعيدي تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات مفاوضات إحياء الاتفاق النووي ورفع الحظر عن إيران.

وأكد عبد اللهيان أن بلاده تولي أهمية لأمن الطاقة والأمن الغذائي في العالم واتخذت مبادرات مختلفة حتى الآن من خلال فهمها لقضايا ومشاكل الطاقة الحالية في العالم.

وأشار عبد اللهيان إلى مبادرات الجانب الإيراني لإبقاء النافذة الدبلوماسية مفتوحة في المفاوضات النووية مؤكداً أن المرحلة النهائية للاتفاق النووي تعتمد على عنصري الواقعية والمرونة لدى الجانب الأمريكي وبلاده جادة تماماً في التوصل إلى اتفاق مستدام وقوي.

من جانبه أكد وزير الخارجية العماني أن بلاده تؤيد دائماً التوصل إلى اتفاق نهائي في المفاوضات وتلبية مطالب إيران المشروعة.

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