منصور: على المجتمع الدولي التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

نيويورك-سانا

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن المجتمع الدولي يواصل تجاهل انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم.

ووفق وكالة وفا اعتبر منصور خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول الحالة في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية أن الوقت قد حان لأن يقوم المجتمع الدولي بتحديد خطوات للتوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية مشيراً إلى أن زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة مؤخراً كانت مناسبة للتأكيد على الحق الفلسطيني ومعارضة استيلاء الاحتلال على مزيد من أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم منها بهدف توسيع مخططاته الاستيطانية ولا سيما في القدس المحتلة.

ولفت منصور إلى أن نيل دولة فلسطين منذ ثماني سنوات صفة الدولة المراقبة في الأمم المتحدة هو قرار تاريخي حيث أثبتت قدرتها أن تكون دولة فاعلة وبناءة في المجتمع الدولي وخير دليل هو ترؤسها لمجموعة الـ 77 والصين لعام كامل.

وشدد منصور على أن دولة فلسطين لها الحق في أن تكون عضواً في الأمم المتحدة ولا مبرر لتأجيل هذا الأمر من قبل المجتمع الدولي كما أن لها الحق كغيرها من الدول في الحرية وتقرير المصير والسيادة وسلامة الأراضي مبيناً أن القرار الأممي 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقفه ملزم ويجب تنفيذ جميع بنوده دون استثناء لكونه جزءاً من القانون الدولي.

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