الخارجية العراقية: نعمل على إخراج القوات التركية من أراضينا

بغداد-سانا

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم أن بلاده تعمل على استصدار قرار من مجلس الأمن لمساعدته على إخراج القوات التركية من العراق.

وقال حسين في مقابلة مع قناة العراقية الإخبارية: نعمل على إقناع أعضاء مجلس الأمن باستصدار قرار لإخراج القوات التركية من الأراضي العراقية خلال الجلسة الطارئة اليوم لافتا إلى وجود أكثر من 4 آلاف عنصر تركي ومئة نقطة عسكرية في الأراضي العراقية وقاعدة بعشيقة التي يوجد فيها الجيش التركي تبعد عن الحدود 100 كم.

وأكد أنه لا توجد اتفاقية تجيز وجود القوات التركية في الأراضي العراقية معتبرا أن لدى العراق مشكلتين تتمثلان بوجود القوات التركية في أراضيه وعناصر حزب العمال الكردستاني ولا يمكن القبول بتصدير المشاكل التركية وحلها في الأراضي العراقية.

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