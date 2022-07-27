عبد اللهيان: إيران تطلب الواقعية من أمريكا للتمكن من الوصول إلى اتفاق جيد ودائم

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده ملتزمة بتعهداتها في الاتفاق النووي وتطلب من الأمريكيين أن يكونوا واقعيين ليصبح الوصول إلى اتفاق جيد وقوي ومستديم ممكناً.

وأشار عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح إلى مفاوضات رفع الحظر في الأشهر الثلاثة الماضية معرباص عن أمل بلاده بأن يتخذ الجانب الأمريكي نهجاً واقعياً حتى تصل المفاوضات إلى مرحلتها النهائية.

من جانبه أكد الشيخ الصباح أن الكويت سعت دائمًا لتعزيز العلاقات مع إيران منوهاً بالمبادرة الإيرانية لتطوير العلاقات مع دول المنطقة.

وأعرب وزير الخارجية الكويتي عن الحرص على إقامة علاقات طيبة مع إيران.

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