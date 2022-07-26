إغلاق محطتي وقود 90 يوماً وتنظيم 9 ضبوط تموينية في دير الزور

دير الزور – سانا

أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور محطتي وقود بريف المحافظة لمدة 90 يوماً جراء ارتكابها مخالفات.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بسام الهزاع أنه تم إغلاق محطتي وقود لمدة 90 يوما وهما محطة الذيب في مدينة الميادين بريف المحافظة الشرقي جراء مخالفة التلاعب بنظام البطاقة الالكترونية ومحطة الطايس في بلدة خشام بريف المحافظة الشمالي جراء مخالفة التصرف بالاحتياطي الاستراتيجي لمادة البنزين.

وذكر الهزاع أنه تم أيضا تنظيم 9 ضبوط تموينية بحق عدد من الفعاليات التجارية طالت مخبز المصيخ في مدينة البوكمال لارتكابه مخالفات إنتاج خبز سيء الصنع وعدم التقيد بمواعيد العمل ونقص وزن ربطات الخبز وتم تغريمه مبلغ 907 آلاف و500 ليرة سورية ومخبز الصالحية جراء ارتكابه مخالفة التعليمات الناظمة للمهن ومخبز الهري بمخالفة عدم التقيد بمواعيد العمل.

كما شملت الضبوط الأخرى مخالفات البيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن التعرفة في وسائط النقل.

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