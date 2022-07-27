تربية السويداء تؤجل امتحانات معاهدها خلال اليومين القادمين

السويداء-سانا

أعلنت مديرية التربية بالسويداء اليوم تأجيل امتحانات المعاهد التابعة لها يوم غد الاربعاء وبعد غد الخميس.

وذكرت المديرية في إعلان لها أنها قررت تأجيل الامتحانات المقررة في معاهدها يومي الأربعاء والخميس الـ 27 و الـ 28 من الشهر الجاري إلى موعد آخر يحدد لاحقاً.

ويبلغ عدد المعاهد التابعة لمديرية التربية بالسويداء خمسة وهي “التربية الفنية التطبيقية والتشكيلية والتربية الموسيقية والمعاهد التقانية الصناعي والتجاري والاقتصاد المنزلي”.

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