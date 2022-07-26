لوغانسك تعلن السيطرة على محطة الطاقة الحرارية في سفيتلودارسك

لوغانسك-سانا

أعلنت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية سيطرتها على محطة توليد الطاقة الحرارية.

وقال المتحدث باسم قوات الجمهورية إيفان فيليبونينكو في بيان نقلته وكالة تاس: “إن وحدات الشرطة الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك سيطرت على محطة توليد الطاقة الحرارية الواقعة في بلدة سفيتلودارسك وهي منشأة صناعية رئيسية في المنطقة”.

وأوضح فيليبونينكو أنه يتم حالياً تطهير الأراضي التابعة لمحطة الطاقة من فلول الجماعات الأوكرانية المسلحة.

وكان مكتب جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق أعلن أمس أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة الشيفسك بصواريخ هيمارس الأمريكية.

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