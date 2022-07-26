موسكو تجري مناورات فوستوك 2022 الاستراتيجية بمشاركة قوات الإنزال الجوي والطيران بعيد المدى

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عزمها إجراء مناورات فوستوك 2022 الاستراتيجية مع قوات المنطقة العسكرية الشرقية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان إنه سيتم إجراء مناورات فوستوك 2022 لاستراتيجية للقيادة والأفراد في الفترة من الـ 30 من آب إلى الـ 5 من أيلول 2022 مع قوات من المنطقة العسكرية الشرقية بقيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية.

وأضاف البيان إن قوات الإنزال الجوي والطيران بعيد المدى وطيران النقل العسكري إضافة إلى وحدات عسكرية من دول أخرى ستشارك في هذه المناورات مشيرا إلى أنه سيتم التدرب على ضمان الأمن العسكري في المنطقة الشرقية خلال المناورات.

وكان نحو 300 ألف عسكري و36 ألف دبابة ومدرعة وأكثر من ألف مروحية وطائرة مسيرة شاركوا في مناورات فوستوك 2018.

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