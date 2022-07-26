بفوزه على تشرين.. جبلة يتوج بكأس دورة تشرين الكروية

اللاذقية-سانا

توج فريق جبلة بكأس دورة تشرين الكروية في نسختها الثانية والعشرين بعد فوزه على تشرين بهدف دون رد بالمباراة النهائية التي أقيمت اليوم على أرض ملعب الباسل في اللاذقية.

وسجل لجبلة محمود البحر من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 31 من المباراة.

وتأهل جبلة للنهائي بعد تصدره المجموعة الثانية بفوزه على حطين بهدفين لهدف وعلى شرطة طرطوس بثمانية أهداف دون رد وفي الدور نصف النهائي على وصيف المجموعة الأولى الجهاد بخمسة أهداف لهدف.

يشار إلى أن جبلة هو حامل لقب كأس الجمهورية الموسم الماضي.

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