طقس الغد… الحرارة إلى ارتفاع وأجواء سديمية مغبرة على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

دمشق- سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفياً حاراً وصحوا بشكل عام وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 38/23

المنطقة الجنوبية 37/22

المرتفعات الجبلية 31/18

المنطقة الوسطى 39/24

المنطقة الساحلية 33/24

المنطقة الشمالية 40/23

منطقة الجزيرة 44/28

المنطقة الشرقية 44/28

منطقة البادية 40/27/.

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