الفيفا يفرض عقوبة مالية على الاتحاد الكاميروني

زيورخ-سانا

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” غرامة مالية على الاتحاد الكاميروني لكرة القدم.

وذكر الموقع الرسمي للفيفا أنه تم فرض عقوبة على الاتحاد الكاميروني قيمتها 6ر1 مليون يورو على خلفية الشكوى المقدمة من قبل مدرب المنتخب السابق البرتغالي أنطونيو كونسيساو.

وكان كونسيساو قد اشتكى منتخب الكاميرون للفيفا مطالباً بتعويض مالي بعد الاستغناء عن خدماته في آذار بعد أسابيع من حصول الكاميرون على المركز الثالث في البطولة الأفريقية التي أقيمت على أرضها.

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