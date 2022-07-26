إصابة فلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال جنوب بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم من جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت لحم بينما اعتدى مستوطنون على أراضي مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات والآليات منطقة برك سليمان جنوب المدينة واعتدت على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان.

كما اعتدت قوات الاحتلال على الفلسطينيين عند المدخل الجنوبي لبلدة الخضر القريبة من المنطقة وأطلقت الرصاص والغاز السام عليهم ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بحالات اختناق.

وأصيب عشرات الفلسطينيين صباح اليوم واعتقل آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدات عدة في مدينة القدس المحتلة.

وفي سياق متصل اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على أراضي الفلسطينيين في مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن مستوطنين اقتحموا بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت بحماية قوات الاحتلال وأضرموا النار في مساحات من أراضيها الزراعية.

واقتحمت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم البلدة وهدمت منزلي ذوي الأسيرين يحيى مرعي ويوسف عاصي اللذين نفذا في التاسع والعشرين من نيسان الماضي عملية بطولية في مستوطنة قرب سلفيت أدت إلى مقتل مستوطن.

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