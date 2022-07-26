التقانات التطبيقية منهاج جديد لطلبة المركز الوطني للمتميزين

دمشق-سانا

رؤية علمية جديدة ومهمة تقدمها وتجسدها هيئة التميز والإبداع لطلبة المركز الوطني للمتميزين من خلال إدراج علم (التقانات التطبيقية) كمنهاج جديد جرى اعتماده من قبل المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية التابع لوزارة التربية وسيحل محل مقرر المعلوماتية في المركز الوطني للمتميزين اعتباراً من العام الدراسي 2022-2023 لطلبة السنوات الثلاث في المركز الوطني للمتميزين.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن إدراج المنهاج الجديد يأتي ضمن العمل المستمر على تطوير آليات التعليم والتدريس في مركز المتميزين وبما يتناسب مع احتياجات المتعلمين المتغيرة والمواكبة للتطورات العلمية حيث يتضمن المنهاج الجديد عدداً من المجالات المعرفية التي تعدّ الأسس التي ينبغي على المتعلم استيعابها وفهم ارتباطات بعضها مع البعض الآخر ما سيتيح له التعرف على أهم التقانات التطبيقية والتعامل معها وتطوير المشاريع التقنية المتكاملة وهذه المجالات المعرفية هي (المعلوماتية العامة وعلوم الروبوت والذكاء الصنعي وأنظمة الاتصالات والشبكات و أمن المعلومات و النمذجة الرياضية).

وبناء على ذلك ينبغي على المعلم والمتعلم وفق بيان الهيئة النظر إلى التقانات التطبيقية على أنها تقاطع مجموعة من المعارف النظرية والمهارات العملية والذهنية التي تستقى من هذه المجالات المعرفية والتي تتكامل معاً لتعطي الفائدة الهندسية المرجوة لدى المتعلم.

ويهدف منهاج التقانات التطبيقية حسب بيان الهيئة إلى تزويد طلبة المركز الوطني للمتميزين بالمفاهيم الأساسية والمعارف التأسيسية المتصلة بالتقانات التطبيقية باعتبارها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الواقع وجعلهم قادرين على فهم مكونات المنظومات التقانية التي تحيط بهم وكذلك فهم

مكونات الذكاء الصنعي في المنظومات الحديثة والقدرة على توظيف المعارف المتعلقة بالمعلوماتية والنمذجة الرياضية ودمجها مع المعارف المكتسبة من مقررات الرياضيات والفيزياء لإنجاز مشاريع عملية مفيدة.

وأحدث المركز الوطني للمتميزين بالمرسوم التشريعي رقم45 لعام 2008 وتبلغ مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات حيث يعتمد أسلوباً مختلفاً في التدريس من خلال مناهج متقدمة وبرامج إثرائية يتم تطويرها باستمرار إضافة إلى تدريس اللغات الأجنبية بما يمكن الطالب من إتقانها بصفتها أداة للاطلاع على المستجدات العلمية والتقانية وتحفيز الطلبة للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم.

ويتقاضى الطلبة أثناء دراستهم في المركز تعويضاً مالياً شهرياً كما يوفر المركز السكن الداخلي لجميع طلبته مجاناً فضلا عن خدمات حياتية وصحية أخرى.

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