إنجاز عدد من المشاريع التنموية في ريف دمشق والمباشرة في تنفيذ 13 مشروعاً جديداً

ريف دمشق-سانا

أنهت المجالس المحلية في بلدات بقعسم وزاكية وحجيرة وبيت سابر وسرغايا في محافظة ريف دمشق تنفيذ عدد من المشاريع التنموية تتنوع بين الغذائية والتجارية والخدمية والرياضية.

مدير التنمية الريفية في المحافظة المهندس أحمد كنعان أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن المشاريع المذكورة باتت جاهزة للاستثمار لصالح الوحدات الإدارية في بلدات بقعسم وزاكية وسرغايا وبيت سابر وحجيرة مشيراً إلى وجود مشاريع تنموية لا تزال قيد الإنجاز فيما تم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع إحداث وحدة تخزين للخضار والفواكه في بلدة رنكوس وتنفيذ أكثر من 40 بالمئة في معمل لإنتاج المربيات وقمر الدين في مدينة يبرود.

كنعان أشار إلى أن وزارة الإدارة المحلية رصدت 550 مليون ليرة سورية لتنفيذ 13 مشروعاً تنموياً جديداً لا تتجاوز تكلفة المشروع الواحد 50 مليون ليرة فيما خصص 75 مليون ليرة لاستكمال المرحلة الثانية من مشروع لإنتاج الأجبان والألبان في بلدة حجيرة والذي سيكون في الخدمة خلال شهر.

ووفق كنعان تتنوع المشاريع الجديدة التي تمت المباشرة في بعضها بين تربية المواشي والأسماك والنحل وإنتاج الألبان والأجبان وتسمين الخراف إضافة إلى المحال التجارية والملاعب الرياضية السداسية التي ستنفذ في بلدات دير سلمان وجديدة الخاص والعتيبة والهيجانة بمنطقة دوما وزبدين بالغوطة الشرقية وهريرة وافرة في منطقة القلمون وسعسع في منطقة قطنا وبقين في الزبداني ونجها في السيدة زينب ومدينة جرمانا.

وكانت وزارة الإدارة المحلية خصصت العام الماضي 595 مليون ليرة للمشاريع التنموية المباشر بها وأكثر من مليار ليرة للمشاريع الجديدة.

سفيرة إسماعيل

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