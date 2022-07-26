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فرع جامعة دمشق بالسويداء يؤجل امتحاناته المقررة غداً وبعد غد

2022-07-26

السويداء-سانا

أعلن فرع جامعة دمشق بالسويداء عن تأجيل الامتحانات الجامعية في جميع كلياته المقررة يومي الأربعاء والخميس إلى موعد لاحق.

وأوضح مدير فرع جامعة دمشق بالسويداء الدكتور خالد كيوان في تصريح لمراسل سانا أنه تقرر تأجيل الامتحانات الجامعية المقررة غداً وبعد غد في جميع كلياته ويترك لعمادة كل كلية تحديد موعد جديد للمواد الامتحانية التي تم تأجيلها وفقاً لبرنامج كل منها.

ويضم فرع جامعة دمشق في السويداء كليات الفنون الثانية والهندسة الزراعية الثانية والآداب والعلوم الإنسانية الثانية والتربية الثانية والعلوم الرابعة والاقتصاد الرابعة والهندسة الميكانيكية والكهربائية الثانية.

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