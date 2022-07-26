مركبة الشحن الصينية (تيانتشو 3) ستعود إلى الغلاف الجوي

بكين-سانا

أعلن مكتب هندسة الفضاء المأهول الصيني اليوم أنه من المقرر عودة مركبة الشحن “تيانتشو 3” غداً إلى الغلاف الجوي تحت السيطرة الأرضية.

وقال المكتب وفق ما نقلت شينخوا: إن مركبة الشحن انفصلت عن مجموعة محطة الفضاء الصينية في الـ17 من الشهر الجاري وأجرت في وقت لاحق اختبارات في المدار لتكنولوجيا الفضاء كما هو مخطط لها لافتاً إلى أنه من المتوقع سقوط كمية صغيرة من الحطام في البحر في جنوب المحيط الهادئ.

وقامت مركبة الشحن التي انطلقت في الـ20 من أيلول العام الماضي من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان جنوب البلاد بنقل إمدادات لمحطة الفضاء التي لا تزال قيد الإنشاء.

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