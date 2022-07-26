بيسكوف: العقوبات الغربية تعرقل صيانة توربينات (السيل الشمالي1)

موسكو-سانا

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن العقوبات الغربية ضد روسيا تعرقل صيانة توربينات مشروع السيل الشمالي لنقل الغاز.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله للصحفيين: “هناك مشاكل مع التوربينات حيث لم تصل بعد ولم يتم تركيبها على خط الأنابيب (السيل الشمالي1) بعد الإصلاح… نأمل أن يحدث هذا عاجلاً”.

وأضاف بيسكوف: إن “العقوبات والقيود المفروضة على روسيا تعرقل صيانة مضخات الأنابيب ولولا هذه القيود لكانت جميع أعمال الإصلاح والخدمة تنفذ بالطريقة التشغيلية المعتادة دون أن تؤدي إلى مثل هذه المواقف التي نراها الآن”.

وأقر بيسكوف بوجود مشاكل مع توربينات أخرى في خط الأنابيب (السيل الشمالي1) مشيراً إلى أن “شركة (غازبروم) الروسية تعمل في هذا المجال”.

وأعلنت شركة غازبروم الروسية أمس أنها ستوقف تشغيل توربين (سيمنس) بسبب أعمال صيانة له.

وفي سياق متصل أشاد بيسكوف بإجراءات الأجهزة الخاصة الروسية التي أحبطت عمل الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لاختطاف مقاتلات روسية وقال: “هذا عمل فعال للغاية يقوم به ضباط مكافحة التجسس لدينا لذلك مثل هذا التقييم يثمن عاليا”.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أمس إحباط عملية للاستخبارات العسكرية الأوكرانية كانت تهدف لتجنيد طيارين روس واختطاف مقاتلات.

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