عينها على الميداليات البراقة بالبطولات الخارجية.. رهف إبراهيم مشروع بطلة مميزة في عالم الكاراتيه

اللاذقية-سانا

استطاعت رهف وليد إبراهيم تسجيل حضور مميز في لعبة الكاراتيه من خلال نتائجها الجيدة في البطولات التي شاركت فيها إلا أن طموحها لم يتوقف وعينها على احراز ميدالية براقة في بطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في أيلول القادم في الأردن.

إبراهيم 17 عاماً أوضحت في تصريح لـ سانا أنها بدأت ممارسة اللعبة بعمر صغير في نادي الحفة الرياضي الريفي وفي عام 2012 انتقلت إلى مركز غزولين حيث أشرف على تدريبها نضال زريقة واستطاعت خلال مشاركاتها إحراز المركز الأول والميدالية الذهبية في جميع بطولات المحافظة كما توجت في بطولات الجمهورية ببرونزية القتال الفردي عام 2013 بفئة تحت 12 سنة وفضية القتال الفردي والكاتا عام 2014 وبرونزية القتال الفردي عام 2016 وفي فئة تحت 14 سنة برونزية الكاتا الجماعي وفي عام 2019 نالت ميدالية ذهبية في الأولمبياد الوطني الرابع لوزن تحت 45 كغ والمركز الأول بفحص الحزام الأسود واحد دان.

وتابعت إبراهيم: أن تحقيقها ذهبية الأولمبياد الوطني شكل حافزاً لها للالتزام بالتدريب أكثر وبذل المزيد من الجهد الذي توجته بذهبية الجمهورية عام 2021 مع منتخب اللاذقية وفي عام 2022 حصلت على الميدالية الذهبية في القتال الفردي وفضية القتال الجماعي وشاركت مع الفئة الأعلى بعمر تحت 21 سنة وأثبتت جدارتها وانتزعت ذهبية في القتال الجماعي.

وأشارت إبراهيم إلى أنها أحرزت المركز الأول بتجارب انتقاء المنتخب الوطني التي جرت بدمشق مؤخراً بفئة السيدات تحت 18 عاماً بوزن 53 كغ مؤكدة أنها ستواصل التدريب الجاد وتنفيذ تعليمات مدربها لتطوير مستواها ومهارتها لتكون في جهوزية فنية وبدنية للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقررة في أيلول القادم بالأردن ولتكون تلك البطولة بوابة لشق طريقها في عالم البطولات الخارجية.

المدرب نضال زريقة كشف أن اللاعبة رهف إبراهيم خامة واعدة ومشروع بطلة دولية لأنها لاعبة مجتهدة وملتزمة وسريعة التلقي للمعلومة ولا تعرف الاستسلام وأثبتت جدارتها بقوة بجميع البطولات.

نبيل علي

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