بدء تدريبات فريقي النواعير والطليعة استعداداً للموسم الكروي المقبل

حماة-سانا

بدأ فريقا كرة القدم في ناديي النواعير والطليعة تدريباتهما على أرض الملعب الصناعي بحماة استعداداً للموسم المقبل.

ويشارك الطليعة في منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم بإشراف مدربه فراس قاشوش الذي أشار لمراسل سانا إلى أن التدريبات بدأت ببعض اللاعبين القدامى الذين استمروا مع الفريق إضافة إلى عدد من اللاعبين الجدد الذين وقعوا للنادي مؤخراً مبيناً أن عجلة التعاقدات ما زالت مستمرة حتى اكتمال الصفوف في كل المراكز.

وبالمقابل خاض فريق النواعير أول حصة تدريبية له بإشراف المدرب الجديد أحمد حياري وذلك استعداداً للمشاركة في دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل بعد هبوطه من الدوري الممتاز للموسم الفائت.

وكان اتحاد كرة القدم أصدر أمس جدول مرحلة الذهاب من منافسات الدوري الممتاز والذي سينطلق في شهر أيلول المقبل.

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